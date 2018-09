Aerolínea cubana de aviación se afianza en Argentina

Cubana de Aviación, aerolínea bandera de Cuba, se afianza hoy día en el mercado argentino con un vuelo directo hacia La Habana, el único de su tipo en el país, y una presencia sostenida hace casi 3 décadas.

Casi al cumplir 90 años, la empresa área insigne de la Isla caribeña participa en Buenos Aires en la Feria de Turismo de América Latina, donde ofrece tarifas imperdibles para quienes deseen visitar el país en las vacaciones de verano.

Cubana lleva casi 30 años con un vuelo directo y frecuencia semanal con parada en Cayo Coco y la localidad de Santa Clara, y con regreso desde La Habana, sostuvo a Prensa Latina su gerente general en Buenos Aires, Irina Plana.

Destacó que sostienen la operación a pesar de los contratiempos que hay en el mercado argentino por la situación económica existente allí pero hay muchos queriendo visitar la Isla y como opción tienen a Cubana, remarcó.

