Adiós a un entrañable amigo libanés

El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) envió un mensaje de condolencias a familiares y amigos del entrañable hermano libanés Hanna Chahwan, fiel defensor de la Revolución cubana, fallecido recientemente.

En el texto se afirma que Chahwan desempeñó un activo papel en la solidaridad con el pueblo cubano, denunció el infame bloqueo impuesto por el gobierno imperialista de Estados Unidos, y por ello será siempre recordado por todos con gran cariño y respeto.

Hanna Chahwan, amigo libanés, fue un constante defensor de la excarcelación de los Cinco Héroes, se expresa en el texto del mensaje enviado por el ICAP.

Los que tuvieron el honor de conocerlo lo recordarán por el excepcional ser humano que fue, refiere el mensaje; Chahwan fue directivo del Comité Libanés de los Cinco y de la Asociación José Martí, además merecedor de la Medalla de la Amistad que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba.

