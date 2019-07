Adelantan cumplimiento arroceros de Sancti Spíritus

Sancti Spíritus, Cuba. – Al cosechar casi 59 mil toneladas de arroz cascara los trabajadores de la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jibaro, en Sancti Spíritus, alcanzaron su plan de la etapa de frio.

Especialistas de la entidad explicaron que el rendimiento de más de 5 toneladas por hectárea alcanzado en la campaña, contribuyó de forma decisiva en la alta cosecha del cereal.

Añadieron que continúa el corte en los arrozales para aumentar el aporte del alimento, con el propósito de reducir las importaciones del alimento y preparan campos para sembrar algo más de 9 mil 400 hectáreas de la campaña de primavera.

La Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jibaro de La Sierpe en Sancti Spíritus, sobresale por la diversificación de sus producciones y es considerada ejemplo de entidad socialista.

