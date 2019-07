Actos municipales por el 26 de Julio en Granma

Manzanillo, Cuba. – Vecinos de la localidad de Manzanillo se aprestan a participar en el acto provincial por el Día de la Rebeldía Nacional, el día 21, en la cabecera de ese municipio, que junto a Bayamo, fueron los acreedores de la Condición de Vanguardias en Granma.

Directivos del Departamento Ideológico del Partido provincial precisaron a Radio Reloj que fueron Destacados Pilón, Niquero, Campechuela y Yara, y que todos los municipios realizarán actos por el 26 de Julio.

Al aniversario 66 de esa gesta se dedican en Manzanillo la limpieza, higienización y embellecimiento de esa urbe, la culminación de obras socioeconómicas y el fortalecimiento del trabajo político ideológico.

Los manzanilleros impulsan planes agrícolas, la producción de alimentos, la fabricación de perfiles de aluminio, puertas y ventanas para viviendas y producen acumuladores en la única fábrica de Cuba, la cual contribuye a importar menos baterías.

