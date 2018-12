Acto mañana en Cinco Palmas

Una representación de vecinos de Cinco Palmas, y de sitios cercanos a ese lugar de la emblemática Sierra Maestra, recuerdan este martes el reencuentro de Fidel y Raúl, acaecido hace 62 años en ese intrincado paraje de Media Luna, en Granma.

El feliz acontecimiento tuvo lugar a 16 días del desembarco del Yate Granma, liderado por Fidel, y luego de la dispersión de los expedicionarios, tras su bautismo de fuego en el combate de Alegría de Pío.

El reencuentro de Cinco Palmas, permitió salvar la dirección histórica de la Revolución, por la efectiva colaboración y ayuda de familias campesinas y otros colaboradores, que organizó Celia en apoyo a la expedición venida desde México.

Hombres como Crescencio Pérez, su hermano Mongo Pérez, y el Comandante Guillermo García, fueron claves para que 62 años atrás, se reencontrarán Fidel, Raúl y otros combatientes en Cinco Palmas.

