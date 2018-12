Activan nuevo parque solar en Villa Clara

Santa Clara, Cuba. – Fue conectado al Sistema Eléctrico Nacional el parque solar fotovoltaico de Marrero, en áreas de la Empresa Agropecuaria Valle del Yabú de Santa Clara, Villa Clara.

Tania Cabrera, inversionista principal de la obra, informó a Radio Reloj que el cuenta con 400 mesas con 8 mil 800 paneles, y tiene una capacidad de generación de 2,2 Megawatt.

El parque solar fotovoltaico de Marrero en Villa Clara, ubicado en una zona propensa a inundaciones, resulta el primero en emplear bandejas para el cableado, lo cual facilita el mantenimiento a la tecnología, sin usar la técnica de soterrado.

Esa provincia del centro de Cuba cuenta con 4 parques solares fotovoltaicos ubicados dos en Caguagua, Quemado de Güines y uno en la Universidad Central, al que se suma Marrero, como parte del Programa de los 100 Megawatt, dirigido a cambiar la matriz energética cubana.

