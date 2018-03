Acogerá Pinar del Río el Encuentro Nacional de Productores de Arroz

Pinar del Río, Cuba. – Auspiciado por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), el IX Encuentro Político Productivo de los cien mil quintales de arroz cáscara humedo, tendrá lugar en la Universidad Hermanos Saíz, de Pinar del Río, el sábado y domingo próximos.

Los asistentes, en representación de toda Cuba, tendrán la oportunidad de visitar en el transcurso del evento las cooperativas 26 de julio y Abel Santamaría, reconocidas como destacadas en el fomento de esas plantaciones.

Tanto la ANAP como el Grupo Agroindustrial Arrocero durante el Encuentro Político Productivo de los cien mil quintales en Pinar del Río, pasarán revista a ese programa ante la necesidad de elevar rendimientos y sustituir importaciones.

Hoy la tonelada del grano molinado en el mercado mundial se cotiza a más de 460 dólares, de ahí el interés del campesinado de producir más.

