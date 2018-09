Aciertos e insuficiencias de la producción de papa

La planificación y mejor disciplina que se requiere en la próxima campaña de papa centró el análisis de directivos y productores de Mayabeque recientemente.

La Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Yanina de la Nuez Aclich, llamó en la Plenaria Provincial del cultivo a trabajar con planificación, disciplina y el afán de resarcir las deficiencias durante la campaña 2018-2019.

Las roturas en las sembradoras y cosechadoras, la deficiente preparación de suelos y bajos rendimientos en varias unidades, son problemáticas que deben resolverse en la venidera temporada.

Se destacó que Mayabeque sobrecumplió la producción en la pasada cosecha papera, con envío para los pobladores de la provincia y La Habana, y fueron reconocidas además las Empresa de Batabanó, Güines, Nueva Paz y Nazareno como las más destacadas.

