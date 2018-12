Acciona la Defensa Civil en surgidero de Batabanó

Un grupo de acciones destinadas a la protección de habitantes e instalaciones del puerto de Surgidero de Batabanó, sur de Mayabeque, comenzó por posibles afectaciones de la presente baja extratropical.

Diagner González García Director General de la Empresa Pesquera, señaló que la mayoría de los 64 barcos ya se encuentran en el Canal de Refugio y regresa a tierra el personal que labora en los Centros de Acopio en alta mar.

En el puerto de Batabanó los 39 contenedores con mercancías con destino a Cayo Largo del Sur están a buen recaudo y los centros de producción accionan bajo la dirección del Consejo de Defensa.

Nedelis Delgado Felipe, Presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular explicó que aunque no hay penetraciones del mar, tienen el control de las familias residentes en las zonas bajas para su traslado a lugares seguros.

