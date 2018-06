Accidente del tránsito deja un fallecido y seis lesionados en Matanzas

Matanzas, Cuba. – Un accidente múltiple ocurrió en la tarde de este viernes entre un camión y dos autos ligeros que provocó un fallecido y seis heridos.

Los lesionados se encuentran en el Hospital Universitario Clínico Quirúrgico Faustino Pérez y se nombran Mercedes Viar Sotolongo, de la Habana del Este; Andrés Silvio Peña Rodríguez, de San Miguel del Padrón; Magalis Rosabal del Toro, de Guanabacoa; Félix Mario Núñez Montero y Yanelsis Martínez Rosabal, ambos de la Lisa.

Además, una niña de tres años nombrada Medan Curbelo Martínez, con fractura de cráneo simple recluida en el Hospital Pediátrico provincial Eliseo Noel Caamaño, y un fallecido sin identificar.

El camión viajaba en dirección a la ciudad de Matanzas desde La Habana y en la curva cerrada que une a la Vía Blanca con el Paseo de Martí no detuvo la marcha y se volcó estrepitosamente por encima del muro del malecón.

El incidente ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde y el tránsito por el corredor turístico Habana-Varadero tuvo que ser desviado.

