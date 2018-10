Accidente del tránsito en Cienfuegos deja 20 lesionados

Cienfuegos, Cuba. – Un ómnibus Diana, de la Empresa Provincial de Transporte, se volcó en la tarde de este lunes en las inmediaciones del Puerto Pesquero, cuando regresaba de su recorrido habitual entre el Hospital Psiquiátrico y el Parque Villuendas, en la ciudad de Cienfuegos, informa el periòdico 5 de Septiembre.

Unos 20 lesionados son atendidos en el Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima, y hasta el momento, no se reportan pérdidas de vidas humanas, ni ningún pasajero está reportado de máxima gravedad.

Ernesto Gouda, jefe de Regulación Operativa en Cienfuegos dijo a la prensa que en el lugar del accidente se pudo apreciar que el chofer del vehículo perdió el control del ómnibus y abandonó la vía, y luego, cuando intentó retornar a esta, sucedió el vuelco del ómnibus.

La mayoría de los lesionados está con sus familiares y las máximas autoridades del Gobierno y el Partido en el territorio acudieron al Hospital Provincial, mientras se investigan las causas del suceso.

