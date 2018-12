Abrirá en enero el nuevo Hotel Internacional de Varadero

La Habana, Cuba. – El 28 de enero próximo abrirá el Meliá Hotel Internacional de Varadero, con lo cual se adelantará en casi cinco meses la fecha prevista en el contrato de ejecución, anunció José Raúl Daniel Alonso, director general de Desarrollo e Inversiones del Ministerio de Turismo.

Elogió las condiciones de dicha instalación, con 940 habitaciones y categoría Cinco Estrellas Plus, propiedad del grupo Gran Caribe y administrada por la cadena española Meliá Hotels International.

El complejo sustituye al hotel inaugurado en 1950 y notable exponente de la arquitectura del movimiento moderno en Cuba, pero que ya no reunía los requisitos medioambientales y constructivos, según los especialistas.

Diseño vanguardista caracterizan las habitaciones del Meliá Internacional de Varadero, que cuenta con un centro de convenciones y un cabaret.

