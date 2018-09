Un abrazo entre Cuba y Vietnam

El próximo 3 de septiembre, en el contexto del inicio del curso escolar, el Parque Ho Chi Minh, en La Habana, acogerá la actividad inaugural de una jornada singular.

A propósito de la celebración, el embajador de Vietnam en Cuba, Nguyen Trung Thanh, afirmó que la propuesta se extenderá a instituciones y escuelas de provincias como Pinar del Río, Holguín, Camagüey y Guantánamo, en encuentros, eventos y actos que consolidarán la hermandad entre ambos pueblos.

Afirmó que el eco de esa gran celebración se expandirá desde Cuba, cruzando los océanos y llegará a millones de vietnamitas que también festejarán la fecha en que el líder de la Revolución Cubana llegara a la “tierra de acero”.

