Abordaran Rusia y Cuba cooperación en salud, educación y cultura

En el marco del II Foro Euroasiática de Mujeres, Rusia y Cuba intercambiaron ideas sobre las perspectivas abiertas para la cooperación entre ambos países en la esfera de la salud, la educación y la cultura entre otros rubros.

En un encuentro con la vicepresidenta cubana, Beatriz Johnson Urrutia, el gobernador de San Petersburgo, Gueorgui Poltavchenko, destacó que su ciudad, con el seis por ciento de la producción nacional de fármacos, afianza la colaboración con la Isla en ese sentido.

Durante las conversaciones en la sede del Parlamento de San Petersburgo, Poltavchenko señaló que Rusia busca la posibilidad de todo tipo de intercambio con Cuba en materia de salud, desde los suministros hasta la creación de empresas mixtas en la Isla.

Además, se refirió a las oportunidades de un intercambio científico fructífero, así como de estudiantes y especialistas de ambos estados.

