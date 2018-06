Abogan juristas por la paz y el desarme nuclear

El Encuentro y Curso Nacional de Derecho Internacional y Derecho Internacional Humanitario concluyó en La Habana con el apoyo de los juristas a un mayor esfuerzo por la paz.

Los participantes en la cita debatieron sobre el incumplimiento de varias naciones de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y se analizó cómo potencias occidentales y Estados Unidos desacatan las leyes internacionales y alimentan el espíritu guerrerista contra nuestros pueblos.

La fiscal Adiannis García Cepero dijo a Radio Reloj que hoy es necesario una estrategia concreta global de paz, respeto y desnuclearización de las potencias occidentales y Estados Unidos.

Agregó que Cuba ha hecho importantes aportes a una política pacifista y de consideración entre las naciones, y ha denunciado cuanta injusticia y discriminación hace el imperialismo hacia las naciones de Latinoamérica y el Caribe.

