Abogan Cuba y Serbia por cooperación en turismo

Cuba y Serbia abordaron este lunes las posibilidades de cooperación en la esfera del turismo dada las potenciales existentes en los dos países.

La ministra adjunta para esa rama en el Ministerio de Comercio, Turismo y Telecomunicaciones, Renata Pindzo, recibió al embajador de la Isla en Serbia, Gustavo Tristá del Todo, en su oficina de Belgrado, para intercambiar criterios al respecto.

Durante la conversación la alta funcionaria destacó el interés en Serbia por Cuba, que recibe un número creciente de vacacionistas cada año atraídos por sus favorables condiciones.

De igual modo, la ministra adjunta para esa rama en el Ministerio de Comercio, Turismo y Telecomunicaciones expresó la conveniencia de que una delegación cubana participe en la Feria de Turismo de Belgrado, a realizarse en febrero de 2019, para lo cual la parte serbia ofrecerá toda la ayuda necesaria.

