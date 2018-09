Abanderan delegación villaclareña al Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución

Con la presencia de Carlos Rafael Miranda, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR, quedó abandera la delegación de Villa Clara al cónclave de esa organización.

La Plaza Ernesto Che Guevara resultó el lugar escogido en esa provincia para efectuar la última ceremonia de presentación en el país de quienes participarán en el IX Congreso de los CDR.

En el abanderamiento de los villaclareños al máximo evento de los Comités de Defensa de la Revolución, su coordinador nacional Carlos Rafael Miranda, expresó que previo a la cita nacional la delegación intercambiará con autoridades de ese territorio y visitará lugares históricos.

Precisó que en el Congreso se abordarán temas sobre el funcionamiento interno de la organización, la lucha contra las indisciplinas sociales, y se aprobarán las proyecciones de trabajo para el próximo año.

