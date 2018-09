Abanderan delegación capitalina al Congreso cederista

La Habana recibió la bandera que la acredita como delegada al IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución.

En acto solemne en el Memorial José Martí en la Plaza de la Revolución, la delegación cederista de la capital recibió el estandarte de manos de Luis Antonio Torres Iribar, primer secretario del Partido en la provincia, y de Carlos Rafael Miranda, coordinador nacional de los CDR.

Yasmany Mora, al hablar en nombre de los 50 delegados, patentizó el ser consecuentes con el compromiso de los CDR como una organización nacida para ser eterna, inspirada en su fundador, el Comandante en Jefe Fidel Castro.

Luis Antonio Torres Iribar felicitó a la delegación capitalina al Congreso Cederista y los exhortó a ser consecuentes con el hecho de ser la cuna de la organización nacida por idea de Fidel en 1960, para defender la Revolución.

