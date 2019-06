A plena capacidad Central Eléctrica Diésel de Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba. – La mayor Central Eléctrica Diésel de su tipo, y más moderna de Cuba, funciona en Cienfuegos a plena capacidad de generación, aún sin concluir las obras de inversión, informaron los directivos.

Construida en zona aledaña a la Refinería de Petróleo, la instalación está compuesta por 40 motores de tecnología alemana y muestra parámetros de elevada eficiencia, dijo el ingeniero Orlando Labrada, al frente de la ejecución del proyecto.

Precisó que desde su generación hace un año, la cienfueguera Central Eléctrica Diésel cumple su función y al cierre del primer trimestre aportó más de 240 gigawatts por hora, con un índice de consumo de combustible de 206 gramos sobre kilowatt-hora.

La referida unidad está sincronizada al Sistema Electro-energético Nacional y cubre 60 por ciento de la demanda de energía eléctrica de la provincia de Cienfuegos.

