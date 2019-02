A debate impronta de Salvador Cisneros en la historia de Cuba

La actuación y el pensamiento de Salvador Cisneros Betancourt, como pedestal de las mejores tradiciones patrióticas y antiimperialistas de la nación, constituirán los principales ejes temáticos del evento científico Cuba sobre todo, con sede en Camagüey el próximo 28 de febrero.

La cita devendrá un homenaje a esa insigne personalidad de las luchas independentistas cubanas del siglo XIX, con motivo del aniversario 105 de su muerte.

Durante el encuentro se divulgará la vida del líder camagüeyano al servicio de la Patria, como protagonista de los más importantes hechos de la gesta contra el dominio de España sobre la Isla.

Bárbara Oliva, vicepresidenta de la filial en Camagüey de la Unión de Historiadores de Cuba, comentó que el mayor interés del evento es visibilizar lo que significa Cisneros Betancourt para la historia del país.

