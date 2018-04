¡5 millones de líneas móviles activas en Cuba!

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, anunció que el país alcanzó los 5 millones de líneas móviles activas, lo que confirma la evolución de ese tipo de telefonía en los últimos años en el país.

De acuerdo con la dirección de Comunicación Institucional de ETECSA, el cliente número 5 millones contrató su servicio en una unidad comercial, ubicada en el municipio de Guanabacoa, en la zona este de La Habana.

A pesar de las condiciones adversas para el desarrollo del sector, debido principalmente al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, Cuba ha avanzado de manera sostenida en el campo de las telecomunicaciones.

Según datos divulgados por ETECSA, en diciembre de 2003 existían en la nación caribeña unas 43 mil líneas móviles activas, cifra que para abril de 2018 se había elevado a 223 mil.

