Un Sí por la Revolución (+Fotos)

Hoy, en un día histórico para nuestra Patria, hemos venido a Votar Sí por la nueva Constitución, lo cual será el mejor homenaje al legado del Comandante y la generación histórica, afirmó el Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa.

Expresó que con el voto ratificamos una Ley de Leyes para la actualidad, por la unidad, concebida a través de una amplia consulta popular que nos permitió enriquecer el texto original, en un ejercicio genuinamente democrático.

Valdés Mesa señaló que acudir a las urnas representa defender las conquistas de la Revolución, asegurar el porvenir de la patria y demostrar que no vamos a renunciar a la actualización de nuestro modelo económico, el cual sigue perfeccionándose.

Esta Constitución, agregó, amplia los derechos y deberes de todos los patriotas, por eso el pueblo acude hoy masivamente a votar Sí por la nueva Constitución.

