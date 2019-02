Nota sobre accidente aéreo en Artemisa

Una nota emitida por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, informa que en la mañana de este martes 26 de febrero una aeronave Mig 21 de la Fuerza Aérea Revolucionaria, se precipitó a tierra, por problemas técnicos, en las inmediaciones del municipio de Güira de Melena, provincia de Artemisa, durante el cumplimiento de un ejercicio de preparación combativa.

El texto emitido por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, refiere que el suceso no causó daños en la localidad artemiseña, y agrega que el piloto se encuentra en buenas condiciones de salud.

La nota indica que una comisión del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias investiga las causas del accidente.

