Entregan Premio Nacional de Derecho (+Fotos)

El doctor Fabio Raimundo Torrado, fue galardonado en La Habana con el Premio Nacional de Derecho Carlos Manuel de Céspedes, correspondiente al año 2018, que entrega la Unión Nacional de Juristas de Cuba.

Rodolfo Dávalos Fernández, miembro del jurado, expresó que se analizaron desde el 15 de febrero 9 propuestas, y se escogió por mayoría de votos a Torrado, debido a su desempeño en su trayectoria como jurista.

Esta entrega es una deuda que tenía la Unión con uno de sus miembros fundadores, quien fuera además fiscal jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y un destacado docente de Ciencias Políticas en la Universidad de La Habana, explicó.

El galardonado ha sido parte de la comisión redactora de la Ley Electoral del país, de la Ley de Defensa Nacional, y del reciente proyecto de Constitución de la República, que fue llevado a consulta popular en la mayor de Las Antillas.

