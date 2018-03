Manifestación en Barcelona a favor de una Cataluña independiente

Miles de personas marcharon por el centro de Barcelona, España, para reclamar a las fuerzas secesionistas catalanas la instalación de un Gobierno que conduzca a una futura República Catalana.

Según informaron fuentes locales, la protesta convocada por la Asamblea Nacional Catalana, bajo el lema “República ahora”, contó con la participación de unas 45 mil personas.

En la manifestación participaron representantes de organizaciones políticas independentistas como Junts por Cat, Esquerra Republicana y la Candidatura de Unidad Popular, que cuentan con miembros en el nuevo Gobierno y que discuten la conformación de equipo que dirigirá la Generalidad catalana.

Durante el acto, los manifestantes pidieron libertad para los parlamentarios catalanes que permanecen detenidos por impulsar un proceso de independencia de Cataluña.

