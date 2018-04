Libro sobre Fidel en feria del libro de Las Tunas

Las lágrimas no se hicieron esperar entre los asistentes mientras se proyectaban algunas de las imágenes que recoge el libro Hasta siempre Fidel, presentado durante la XXVII Feria Internacional del Libro de Las Tunas.

Con las palabras de Carlos Tamayo, presidente provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, este jueves se rememoraron aquellos días en que Cuba se sobrepuso al dolor para rendir homenaje a su líder eterno.

Tamayo expresó que Hasta siempre Fidel refleja el dolor de veras, autenticada en versos y fotografías de todos auqellos que sienten un gran respeto al Comandante en Jefe.

Ese libro, un documento de gran valor para el conocimiento de la historia del presente y del futuro, se suma a los 505 títulos y más de 44 mil ejemplares que ofrece la Feria del Libro en Las Tunas.

