La solidaridad con Cuba cruza fronteras y abre caminos

La Habana, Cuba.- 2017 fue crucial para el movimiento de solidaridad con Cuba y del pueblo cubano para el mundo.

Brigadas internacionales de Trabajo Voluntario y Solidaridad con nuestro pueblo arribaron y participaron en labores agrícolas, encuentros con comunidades, recibieron información del proceso de actualización que se lleva a cabo en la Isla y participaron en los actos por el 26 de Julio, Primero de Mayo, Aniversario 50 de la caída en combate del Che y sus compañeros de guerrrilla y por el natalicio de Martí.

Los contingentes, mayormente integrado por jóvenes, fueron La Brigada Europea Primero de Mayo, la Venceremos, la puertorriqueña Juan Ríus Rivera, la Latinoamericana y Caribeña, la canadiense Che Guevara y la Nórdica. Cada una demostró que la unidad y solidaridad entre nuestros pueblos y gobiernos es el camino hacia la victoria.

Un anhelo materializado por la solidaridad

La liberación del líder independentista puertorriqueño Oscar López Rivera significó un triunfo del movimiento de solidaridad. López Rivera visitó a Cuba y recorrió lugares de interés histórico.

Su primera actividad fue rendir tributo a Fidel, a quien consideró un ejemplo perpetuo de luchador por la justicia y soberanía de los pueblos.

López Rivera consideró la unidad e integración de nuestros pueblos como la arteria aorta de nuestra independencia.

Las brigadas de Solidaridad rindieron tributo al Líder Histórico de la Revolución Cubana. El reclamo del cese del bloqueo fue otra de las exigencias de los brigadistas internacionales, quienes en sus declaraciones expresaron su respaldo a Cuba y a su lucha contra la hostilidad de la política del presidente Trump.

Este año la solidaridad fue protagonista del apoyo a la Revolución.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.