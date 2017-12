La Real Academia Española registra nuevos vocablos

Gran revuelo ha causado la Real Academia Española con la aceptación de más de 3 mil nuevas modificaciones del Diccionario incluyendo nuevos vocablos.

Escuelas, centros docentes, academias de arte y universidades, entre muchas otras instituciones, expresan asombro, regocijo e incredulidad ante tal anuncio.

Lo cierto es que ya es un hecho que esa institución prestigiosa de nuestro idioma da luz verde a múltiples vocablos, y modifica otros, que se usan en naciones de habla hispana.

Entre estos están aporofobia, que significa fobia a las personas pobres o desfavorecidas; audiolibro, grabación sonora del texto de un libro; británico, británica, dicho de la puntualidad: rigurosa, exacta; mariposear, andar o vagar de un lugar a otro cambiando de objeto de interés o sin propósito establecido; y vallenato, música y canto originarios de la región caribeña de Colombia.

Nuevos vocablos y significados

Mucho de qué hablar ha motivado la Real Academia Española con el anuncio de aceptación de modificaciones de significados de ciertas palabras y nuevos vocablos.

Nuestra modesta opinión es positiva, nos complace que palabras que se utilizan en nuestras tierras latinoamericanas ingresen en el Diccionario de la Lengua Española.

Como quiera que se vea, es un reconocimiento. Los dejo con otros registros novedosos de la Real Academia: posverdad, significa distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones: los demagogos son maestros de la posverdad; chusmear, hablar con indiscreción o malicia de alguien o de sus asuntos; hacker, persona experta en el manejo de computadoras; y táper, recipiente de plástico con cierre hermético, que se usa para guardar o llevar alimentos.

¿Qué le parece? ¿De acuerdo o no?

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.