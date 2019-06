Xi Jinping valora de exitosa su primera visita oficial a Corea Democrática

El presidente de China, Xi Jinping, calificó su visita a la República Popular Democrática de Corea de exitosa, fructífera y un reflejo de la amistad entre ambos países.

El mandatario del gigante asiático afirmó que su primer viaje oficial a la vecina nación consolidó las relaciones bilaterales y aseguró que trabajarán juntos por lograr una solución política al tema de la península, fomentar la paz duradera y la seguridad.

Destacó que se completaron los intercambios al más alto nivel gubernamental, justo cuando Beijing y Pyongyang cumplirán este año 7 décadas de establecer vínculos formales.

Antes de regresar a su país, Xi rindió tributo y recorrió una torre erigida en Corea Democrática en recordación a los voluntarios chinos que lucharon junto a las tropas norcoreanas durante la guerra de 1950 a 1953.

