Xi Jinping firmará nuevos acuerdos durante visita a Rusia

El presidente de China, Xi Jinping, firmará con su homólogo Vladimir Putin, nuevos acuerdos de cooperación e importantes documentos políticos, cuando viaje a Rusia la semana próxima, informó la Cancillería del país asiático.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Zhang Hanhui, resaltó la relevancia de esos textos pues favorecerán más el buen momento de los lazos bilaterales ante las incertidumbres y desafíos que generan los cambios sin precedentes en el panorama global.

En ese punto se refirió a los riesgos para las normas básicas que sustentan las relaciones internacionales y el surgimiento de serios conflictos en distintas partes del mundo, que incluso amenazan la coexistencia humana.

El viaje del mandatario chino, comenzará en Moscú con una visita oficial y luego continuará en San Petersburgo, sede de la edición 23 del foro económico internacional.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.