Vuelven las ballenas a Colombia

Medios de prensa refieren que las ballenas jorobadas regresaron frente a las costas del Pacífico colombiano, confirmaron autoridades del departamento Valle del Cauca, como era costumbre.

El avistamiento de esos bellos cetáceos constituye el mayor atractivo turístico de la región del Pacífico en Colombia entre los meses de junio y noviembre, sobre todo desde el parque natural Uramba en la bahía Málaga.

Los expertos refieren que en esta época del año, las ballenas jorobadas o Yubarta abandonan las gélidas aguas de la Antártida y recorren más de 8 mil kilómetros en busca de un lugar más cálido para reproducirse, parir, y cuidar sus crías.

Se espera que unos 3 mil mamíferos marinos de este tipo lleguen hasta las calmadas aguas de los parques nacionales naturales Gorgona, Uramba, Bahía Málaga y Utría, en el oeste colombiano, ha informado la Secretaría de Turismo del Valle del Cauca.

