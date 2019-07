Votación reafirma los derechos humanos en Venezuela

Venezuela agradece el respaldo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a la resolución presentada por la presidencia del Movimiento de los Países No Alineados, destacó el presidente Nicolás Maduro.

El documento profundiza la cooperación internacional y el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales dentro del organismo, aprobado con 28 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones.

La resolución reafirma uno de los propósitos de Naciones Unidas, así como la responsabilidad primordial de los Estados de promover, proteger y fomentar el respeto de todas las garantías y libertades fundamentales.

La aprobación por el Consejo de Derechos Humanos de esa resolución constituye un triunfo para el fortalecimiento del apoyo internacional, y en repudio a las medidas coercitivas unilaterales norteamericanas, señaló el mandatario venezolano.

