¿Cómo viven los migrantes esta navidad?

Mientras cientos de familias celebran la navidad reunidos y con alegría, miles de personas intentan llegar a un destino para encontrar un mejor futuro.

Grave es el caso de los casi 3 mil niños migrantes internados en el centro de detención de Tornillo, en Texas, quienes fueron separados de su familia en Estados Unidos, a pesar de promesas de reunificación por el Gobierno estadounidense.

Muchos de esos menores tienen familiares en el país norteamericano, quienes podrían pedirlos bajo su custodia, pero el Gobierno de Donald Trump puso como requisitos revisarles sus antecedentes, que los familiares dieran toda su información, a pesar de que muchos son indocumentadas.

Los migrantes de esta caravana esperan pedir asilo en Estados Unidos y algunos desesperados han sido atrapados por la Patrulla Fronteriza en intentos de cruzar, resultando lesionados y otros deportados de inmediato.

