Visita de presidente del ICAP a Laos cimenta hermandad con Cuba

La visita a Laos del presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, Fernando González, reverdeció la amistad entre ambos países , afirmó el embajador de la isla en Vientiane, Pablo Rodríguez Vidal.

Todos los altos funcionarios que recibieron al también Héroe de la República de Cuba agradecieron en su persona el apoyo del Partido Comunista, el Gobierno y Estado cubanos al pueblo lao, desde sus luchas por la liberación hasta nuestros días, dijo el diplomático.

En todos los encuentros se reafirmaron la solidaridad del pueblo, el Gobierno y Partido de Laos hacia Cuba, y los históricos sentimientos de fraternidad entre las dos naciones, comentó Rodríguez Vidal

Fernando González impartió además una conferencia magistral en la Academia sobre Política y Administración Pública a la que asistieron más de 400 personas y visitó lugares de interés histórico y cultural.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.