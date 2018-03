Virtuosismo de Agostinho Neto y Fidel

Luanda, Angola.- El académico Fernando Jaime, durante la conferencia: Neto y Fidel, una amistad que impulsó la independencia de Angola y contribuyó a la liberación de África, afirmó, en Luanda, que los líderes Antonio Agostinho Neto y Fidel Castro Ruz marcaron Angola, África y el mundo.

El también administrador del Jornal Eme, del gobernante Movimiento Popular para la Liberación de Angola, agregó que ambos estadistas fueron y son de los imprescindibles.

Jaime al recordar el apoyo de la Isla cuando Luanda estaba cercada antes de la proclamación de la independencia, en 1975 expresó, nunca ignoraremos la solidaridad africana con nuestra causa, pero con Cuba creamos las premisas que determinaron nuestra dignidad.

Precisó que la amistad entre nuestro país y Angola fue construida en el campo de batalla, donde las páginas de esa historia fueron escritas con sangre, sudor y lágrimas.

