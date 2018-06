Violencia sigue enlutando a Nicaragua

Managua, Nicaragua. – Sujetos fuertemente armados incendiaron las instalaciones de la agencia de eventos masivos Blu Nicaragua, sin que se reporten víctimas fatales, reportó este martes el canal de televisión TN-8.

De acuerdo con la fuente, el incidente ocurrió cuando presuntos delincuentes, a bordo de varias camionetas, dispararon y destruyeron todo a su paso en el lugar; el local era resguardado por un agente de seguridad, quien logró escapar de las ráfagas y cobijarse en un lugar seguro.

Por otro lado, la Asamblea Nacional de Nicaragua condenó el ataque a la familia del diputado José Ramón Sarría, en la ciudad de León, por parte de grupos armados, en medio de la ola de violencia que persiste en el país.

El Parlamento interpuso una denuncia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el incendio a la casa de Verónica Morales, madre del legislador del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

