Vietnamitas recuerdan a Ho Chi Minh en día de la independencia

Miles de vietnamitas rindieron tributo este domingo a Ho Chi Minh en el mausoleo consagrado en la capital del país a su primer presidente, en ocasión del 73 aniversario de la proclamación de la independencia.

Espontáneamente, a veces en grupos familiares y con niños en brazos, otras individualmente, capitalinos de todas las edades peregrinaron al sitio, donde reposan los restos momificados del Héroe Nacional, quien murió un día como este de 1969.

La escena se repitió en lugares asociados al hecho y a la Revolución de Agosto, que terminó con el colonialismo francés en esa parte de la península de Indochina y dio paso a la fundación de la República Socialista de Vietnam.

En la plaza Ba Dinh, donde se alza el mausoleo, estuvieron presentes los máximos dirigentes del Partido Comunista, el Estado, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Frente de Patria.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.