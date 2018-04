Vietnam a las puertas de su Feria Internacional de Comercio

Más de 400 empresas de 23 países y territorios, incluida Cuba con una nutrida representación, participarán de miércoles a sábado en la XXVIII Feria Internacional de Comercio de Vietnam.

Con sede en el capitalino Centro Internacional de Exposiciones, el evento tiene por objeto imprimir un impulso significativo a los negocios con otros países en un año en que las exportaciones e importaciones del país deben alcanzar una cota récord, dijeron los organizadores.

Entre las naciones con fuertes representaciones sobresaldrán China y sus territorios de Hong Kong y Taiwán, Corea del Sur, Japón, Tailandia, Singapur y Rusia, que este año concurrirá como invitado de honor.

La amplia delegación rusa presentará un variado surtido de sus productos clave, incluidos maquinarias y equipos automatizados, biotecnología industrial y electrónica de alta tecnología.

