Vicepresidente de Bolivia destaca revitalización de centro cultural

Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, destacó la revitalización del centro cultural Estación Central como espacio para exponer la cultura viva de los paceños, y que jóvenes y niños muestren su creatividad mediante el arte.

Acordamos con el presidente Evo Morales hacer renacer ese hermoso espacio, no ya para convertirlo en un lugar de funcionarios públicos o un museo, sino uno de cultura viva, donde los distintos lenguajes de la cultura urbana, callejera y tradicional se exhiban para todos los paceños, precisó.

Durante un acto especial el Vicepresidente boliviano se refirió a la vieja estación de ferrocarriles abandonada tras la mal llamada capitalización durante el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez.

Ahora, dijo, es un espacio para la juventud, donde las culturas pueden presentar sus expresiones artísticas y preservar su diseño y ornamentación.

