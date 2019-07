Vicepresidente boliviano destaca labor del Gobierno por la población

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, destacó la labor de su Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población nacional en los últimos años.

Durante un acto de entrega de más de 4 mil instalaciones de gas domiciliario en la ciudad de El Alto, aledaña a La Paz, recordó que en etapas anteriores la prioridad era la exportación; mientras ahora el gas es para la familia, comentó.

Las conexiones inauguradas este miércoles, beneficiarán a más de 20 mil habitantes de ese distrito, después del tendido de la red secundaria, acometidas e instalaciones internas, con una inversión cercana a los 3 millones de dólares.

Ha sido la lucha de esta gente humilde la que ha permitido que el gas quede con los bolivianos, dijo García Linera, quien inauguró también un moderno centro biotecnológico de semilla de papa en el municipio de Batallas, departamento de La Paz.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.