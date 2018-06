Viceministro cubano visita Jamaica

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba Rogelio Sierra, llega a Jamaica para revisar el estado de las relaciones y definir nuevas áreas de cooperación, tras un amplio recorrido por países del Caribe.

Como parte de la agenda oficial en esa nación, el vicecanciller sostendrá encuentros con altos funcionarios del país, destaca el diario Jamaica Observer.

Entre los temas para tratar en las conversaciones oficiales sobresalen las relaciones históricas entre Cuba y el Caribe; y las políticas, comerciales y de cooperación, con los mecanismos de integración regional como Caricom, Celac y la Asociación de Estados del Caribe.

Sierra viaja acompañado por el director para América Central, México y el Caribe, de la cancillería cubana, Jorge Luis Mayo Fernández, para cumplir una visita oficial a esa nación caribeña, última parada del periplo que realiza por la región desde el día 5 de este mes.

