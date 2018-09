Viceministro cubano en Foro de las Islas del Pacífico

El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra, intervino en una Mesa Redonda convocada por el presidente de Nauru, como parte del 49 Foro de las Islas del Pacífico.

Sierra expuso los avances de Cuba en materia de Salud; la cooperación que existe entre la Mayor de las Antillas y los pequeños Estados Insulares del Pacífico, así como acerca de las potencialidades de intercambios que podrían incrementar la colaboración actual.

De acuerdo con CubaMinrex, la especialista del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Ibis Portuondo, quien también intervino por Cuba en la Mesa Redonda, realizó una presentación acerca de las posibilidades para la aplicación del medicamento cubano Heberprot-P.

Durante su estancia en Nauru, el viceministro cubano de exteriores sostuvo encuentros con el canciller de Vanuatu, y los ministros de Finanzas y Comercio de Tonga.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.