Viceministro boliviano expresa interés de aumentar comercio con Cuba

Bolivia.- El viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, Clarems Endara, expresó el interés de su país en aumentar los lazos comerciales con Cuba, en el marco de la Expo Aladi que finaliza hoy en la nación andino amazónica.

Tenemos un comercio bastante pequeño y queremos desarrollarlos mucho más, con mecanismos que encuentran los países hermanos para poder afianzar sus vínculos económicos, dijo Endara a Prensa Latina luego de sostener un encuentro con representantes de Cuba en la muestra de la Asociación Latinoamericana de Integración.

Es una deuda pendiente de complementariedad, agregó y adelantó que ya cinco empresas estatales de Bolivia confirmaron su participación en la Feria Internacional de La Habana.

Además, se espera por el anuncio de al menos tres compañías del sector privado para conformar la delegación del país sudamericano a la cita habanera.

