Venezuela y Cuba alzan su voz contra el hegemonismo

El Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, rechazó la permanente agresión del Gobierno de Estados Unidos hacia los pueblos de ambas naciones.

En un comunicado, la organización denunció la aplicación de instrumentos ilegítimos violatorios del derecho internacional y la autodeterminación, enmarcados en su argumentación de saqueo de América para los americanos, definidos en la Doctrina Monroe.

El 2 de mayo último, el gobierno de Estados Unidos activó el Título III de la Ley Helms-Burton, engendro jurídico de asfixia económica que reitera su carácter extraterritorial, por su irrespeto al Derecho Internacional.

Este instrumento niega, en términos de soberanía, todo lo que la Revolución cubana ha conquistado con el respaldo mayoritario de su pueblo, aseguró además el texto.

