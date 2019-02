Venezuela y Comité Internacional de Cruz Roja debaten en Ginebra

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, y el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, debatieron en Ginebra la situación económica y política de la nación.

El diplomático venezolano agradeció al organismo por rechazar el uso de sus emblemas y logística para el intento fallido de forzar la entrada de supuesta ayuda humanitaria el sábado último.

Al respecto, Arreaza calificó esa acción como una operación psicológica y de propaganda desplegada en la frontera con Colombia.

Ambos representantes discutieron, además, el asedio permanente del gobierno de Estados Unidos sobre Caracas y las campañas mediáticas de descrédito que pretenden colocar al país suramericano en una situación de crisis para justificar una intervención belicista.

