Venezuela supera metas internacionales de lactancia materna

Caracas, Venezuela. – Venezuela exhibe hoy resultados destacados a nivel internacional en el programa de lactancia materna, superando metas de la Organización Mundial de la Salud, y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

La directora del Instituto de Nutrición, Diana Calderón, dijo que Venezuela tiene índices de alimentación exclusiva de niños hasta 6 meses de edad que ronda el 72 por ciento, cifra que supera lo establecido internacionalmente.

La funcionaria recordó que Naciones Unidas en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, destaca la importancia de promover y desarrollar la lactancia materna en niños hasta 2 años de edad, para garantizar una vida sana.

Calderón indicó, en el acto por el 2do. aniversario del proyecto Parto Humanizado, que durante el año se cumplirá la meta del Programa de Gobierno, idea del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

