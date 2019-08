Venezuela supera estándares internacionales de lactancia materna

Caracas, Venezuela. – La nación venezolana supera hoy los indicadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al lograr un 72 por ciento de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida.

La Ministra para la Mujer e Igualdad de Género, Caryl Bertho, informó que pese a la guerra económica y el bloqueo que enfrenta el país por las sanciones de Estados Unidos, el Gobierno bolivariano garantiza las políticas públicas en materia social y de asistencia al pueblo a través de varios programas.

Seguiremos fortaleciendo el Plan Nacional Parto Humanizado y Lactancia Materna, para mejorar esos indicadores, recalcó la funcionaria.

Iniciamos un proceso de capacitación y orientación a las mujeres del diagnóstico del embarazo a través de esos programas, las acompañamos en todo el proceso de gestación hasta la etapa del parto y posteriormente se le da apoyo en la crianza, explicó la ministra.

