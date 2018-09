Venezuela supera sus dificultades de forma pacífica

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó que el pueblo de Venezuela supera sus dificultades de manera pacífica, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Paz, establecida por la ONU desde 1981.

En este Día Internacional, ratificamos que es el único camino para conseguir la libertad verdadera; con la Paz todo es posible, escribió el mandatario en su cuenta de twitter.

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta jornada desde 1981, y dos décadas más tarde, en 2001, el organismo decidió por unanimidad designar la fecha como día por la no violencia y alto el fuego.

La efeméride promueve una jornada para fortalecer los ideales de paz, dentro de las naciones; una sociedad pacífica es aquella en la que la justicia y la igualdad están al alcance de todos, señala el ente intergubernamental en su portal web.

