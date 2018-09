Venezuela solicitará apoyo a ONU para migrantes

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que solicitará apoyo financiero de Naciones Unidas para respaldar el Plan Vuelta a la Patria, que repatría a nacionales en situación de vulnerabilidad.

En alocución televisada, el mandatario aseguró que pedirá 500 millones de dólares para costear los vuelos de la iniciativa, mediante la cual más de tres mil venezolanos han regresado de Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador.

El jefe de Estado invitó a Venezuela al exvicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, nombrado este miércoles representante especial de Naciones Unidas para evaluar la situación migratoria nacional.

Al respecto, Maduro destacó que al menos cinco mil venezolanos formalizaron en Perú su solicitud para acogerse al Plan Vuelta a la Patria, buena parte de ellos lamentablemente engañados y estafados con falsas promesas.

