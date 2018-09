Venezuela solicita diálogo con Colombia

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, informó este miércoles que pidió a su homólogo de Colombia evaluar los temas bilaterales, con énfasis en la situación migratoria.

Arreaza señaló que el Gobierno de Bogotá, junto con los de otros países de la región, se disputan los recursos ofrecidos por Estados Unidos y la Unión Europea para atender la supuesta crisis migratoria venezolana.

A ese respecto recordó que Colombia es experta pidiendo medios, como cuando los solicitó para el Plan Colombia en aras de erradicar la droga y combatir a las fuerzas irregulares, pero no erradicó la droga ni pudo con la paz.

Ante los reiterados ataques injerencistas relacionados con el tema migratorio, el presidente Nicolás Maduro informó de la creación de un comité para tramitar del gobierno de Bogotá la indemnización debida por la atención a los cinco millones 600 mil colombianos que residen en Venezuela.

